Monday, July 30th, 2018 | Posted by

迪士尼以710亿美元收购福克斯娱乐资产交易
获双方股东批准

二十一世纪福克斯和华特迪士尼上周五表示，两家公司的股东均已投票通过迪士尼以710亿美元收购福克斯旗下影视资产的交易。

二十一世纪福克斯和华特迪士尼上周五表示，两家公司的股东均已投票通过迪士尼以710亿美元收购福克斯旗下影视资产的交易。

 

【纽约讯】二十一世纪福克斯(FOX)和华特迪士尼(Walt Disney)上周五表示，两家公司的股东均已投票通过迪士尼以710亿美元收购福克斯旗下影视资产的交易。

两家公司在各自的特别股东大会上分别宣布了这项结果。福克斯股价上周五收低0.5%45.15美元，迪士尼股价收跌0.8%112.62美元。

上个月迪士尼被迫提高收购报价，因美国最大的有线电视公司康卡斯特(Comcast)提出以660亿美元收购福克斯旗下知名电视节目和电影的特许权，例如“X战警”(X-Men)和“辛普森一家”(The Simpsons)

康卡斯特与迪士尼之间的竞标只是娱乐业更大战场的一部分。目前媒体公司正在交易方面花费数百亿美元，以同网飞(Netflix)和亚马逊(Amazon.com)竞争。此前，康卡斯特放弃收购福克斯娱乐资产。

迪士尼对福克斯的收购交易已经获得美国监管机构批准。在与美国司法部达成的协议中，迪士尼称将出售福克斯的22个地方体育电视网络。

这项交易还需得到十几个国家和地区的批准，包括中国、俄罗斯和欧盟监管机构。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=221318

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