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营运陷险境

特斯拉又召回12.3万辆Model S

【综合讯】美国电动车大厂特斯拉(Tesla)周四宣布将自主召回12.3万辆在2016年4月之前出厂的Model S电动车，因其动力转向零件出问题，但Model X和Model 3这两款电动车没受影响，该股周四收报266.1美元，盘后闻讯下挫近4%。

特斯拉在发给客户的电子邮件中解释说，受影响车款的动力转向螺栓有严重的腐蚀问题，如果螺栓功能失效，驾驶仍可转动方向盘，但在低速行驶和停车时会较费力，高速行驶时就没这个困扰。

特斯拉还表示，这个问题只出现在极冷的环境，尤其是道路撒满用于融雪的路盐(特别是钙或镁路盐，氯化钠的问题较小)时，而行驶环境不论有无此一气候因素皆全数召回。

在2015年，特斯拉曾因故障安全带问题召回了9万辆Model S。去年，特斯拉也因停车制动器故障，召回了5.3万辆Model S和Model X电动车。

特斯拉公司近期流年不利，除了上述的自主召回外，上周一部Model X在加州山景城附近的高速公路上还发生了致死车祸，美国运输安全委员会(NTSB)正针对此一事故进行调查，加上优步(Uber)自驾车测试也因发生死亡车祸而被迫暂停，为自驾车的前景蒙上一层阴影。

自去年高峰的385美元起算，特斯拉最新的收盘价为266.1美元，跌幅超过30%早已进入熊市领域，今年以来股价也下挫约15%，表现明显跑输标普指数的平盘附近。该股3月以来跌幅达24.86%，恐创下2010年上市以来单月最差纪录。

特斯拉自创立以来从未有过获利，近期因积极生产Model 3而加速烧钱，彭博社报导估计该公司每分钟烧钱6500美元，目前的现金水位(去年底约34亿美元)恐怕无法撑到年底。