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英国央行将检查银行是否为无序脱欧做好准备

【伦敦讯】在英国首相特雷莎·梅准备启动脱欧谈判之际，英国央行周一称，总部在英国的银行应采取措施，确保在英国若无序脱欧的情况下，无需骤然控制放贷。

特雷莎·梅曾表示，如果只有不利的条款，那么准备放弃脱欧谈判，政府也表示在对这种“不大可能”的情景制定应急计划。

在特雷莎·梅两天后即将正式通知欧盟，英国希望启动为期两年的脱欧谈判之际，英国央行要求银行提供应急计划副本，以确保为“各种可能的结果”做好准备。

“对英国与欧盟新关系的调整是否有序，将会影响金融稳定的风险，”英国金融政策委员会(FPC)在季度政策声明中称。

卡尼曾表示，当英国脱欧后的过度期，总部在英国的银行可以继续以与现在基本相似的条款，为欧洲其他地区客户服务时，英国和欧盟其他国家均将受益。

但很多在伦敦之外运营业务的银行担心，将会失去进入欧盟单一市场的捷径。高盛等银行已经表示，将会增强在欧洲大陆的业务版图。

央行的金融政策委员会(FPC)要求各银行展现他们如何能在退欧后避免欧陆客户骤然流失的能力，此一情况也可能损及英国经济。

“突如其来的调整，可能打乱市场流动性的供应与投资银行的服务，”英国央行表示。

英国退欧后银行业务模式的长期改变，加上法律架构更趋复杂，可能削弱英国金融体系的韧性。

律师事务所Gowling WLG合伙人Kirsty Barnes表示，总部位于英国的银行若无法获得优待的欧盟准入，或将面临严格的管制。

“银行业将不得不将某些营运或业务单位转移至欧盟，否则由于成本上升或相关效率不彰恶化的可能性，某些业务路线或产品可能就此结束，”她表示。