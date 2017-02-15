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美联储将在接下来几次会议上考虑加息

【讯】美联储主席耶伦(Janet Yellen)周二向国会作证时暗示，该央行可能考虑在3月召开的下次政策会议上调高短期利率，她同时对经济发表了乐观看法。

在向美国参议院银行委员会发表半年度货币政策报告时，耶伦在事先准备好的演讲稿中称，若就业增长和通胀的上升依旧符合美联储的预期，则在接下来几次的美联储会议上调高基准联邦基金利率可能是适宜的。

在美国总统特朗普就任以来的首次国会作证中，耶伦描绘了大体乐观的美国经济前景，指出最近几个月就业在增长，并且最近几年薪资增长加快，“这进一步表明就业市场正在趋于紧俏。”

耶伦说，她在联邦公开市场委员会(Federal Open Market Committee, 简称FOMC)的同事和她本人均预期经济会继续温和扩张，就业市场会进一步转强，通胀率也会逐渐朝2%的目标回升。

耶伦对国会议员说，美联储决策者预期经济增长会支持进一步徐缓上调联邦基金利率。她重申，等待太久才去除宽松政策是不明智的做法，理由是这样做会潜在要求FOMC最终迅速地加息，从而可能搅乱金融市场、导致经济陷入衰退。

耶伦提及的“接下来的几次政策会议”为3月加息的可能性留下了余地。美联储官员上次是在去年12月将联邦基金利率上调至0.5%至0.75%区间，因此3月加息并未在市场的广泛预期中。最近接受《华尔街日报》调查的大部分经济学家预期下次加息会在6月份。

耶伦在讲话时指出，失业率目前符合美联储官员对该指标长期正常水平的预测中值。她上次公开谈论失业率是在1月19日于加州斯坦福发表的一个演讲上，她当时说，失业率已接近长期正常水平。

耶伦的讲话简要提及了特朗普关于通过政府支出和减税来刺激经济增长的提议。她说，目前预测会发生何种政策变化及其对经济的可能影响还为时过早。耶伦强调了提高长期经济增速和通过改善生产力的政策来提高美国人生活水平的重要性。