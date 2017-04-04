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美媒：未来中国崛起美国衰落 新格局美国需适应

【环球时报】放眼世界大局，新的大棋局不是西方资本主义对苏联共产主义，而是西方对以中国打头的东方。若(美国)对中国征收高额贸易关税，他们就会抛售美国国债。若在南海争议岛礁跟中国来硬的，就需要那些曾经的亚洲之虎加上日本进行配合，而这些国家的增长如今更依赖中国而非美国。在这个“颠倒”的世界里，美国有军力和财力，中国有财力和军力。认为西方化时代行将终结的观点，在上海和新加坡等城市表现最明显。上海正迅速变成另一个香港，香港已是另一个东京。由于中国因素，新加坡如今已成世界贸易中心。中国对王朝兴衰习以为常，美国则不然。相比中国人，美国人对本国衰落的观念要陌生得多。美国……对此习惯吗？吉迪恩·拉赫曼认为后西方世界由中国人领导。持这种观点的不是他一人。曾是《金融时报》首席外交事务评论员的拉赫曼，在老殖民世界之都伦敦审视着过去20年里全球的巨变。去年末出版的《东方化：亚洲的崛起和美国的衰落，从奥巴马到特朗普及以后》一书，是他再度对准美国衰落，从长远历史角度看西方国家，从它们如何兴起和降服对手，到如今如何开始看似愚蠢无能的警察。美国目前可能尚未如此，但中国肯定也比法国和葡萄牙更有实力。民意调查显示，美国人认为中国造成美国制造业岗位流失，他们还普遍认为中国有朝一日会超过美国成为全球经济超级大国。如今，许多美国公司依赖中国维持其增长，即便目前不依赖的，也押宝中国未来会促进公司增长。二战以后，美国约占世界经济产出30%。自击败苏联以来，美国一直是唯一的经济超级大国，仍将是值得依靠的关键经济体。但拉赫曼认为，中国在地缘政治意义上的崛起“显然提出了美国能继续支配全球政治多久的问题”。后西方世界已然开始。就像一条被逼到墙角的怒狗，美国将如何应对？(作者肯尼思·拉珀扎，乔恒译)