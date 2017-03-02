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美国银行业去年总体利润创纪录高位

【综合讯】根据周二公布的政府数据，美国银行业2016年总体年利润创出纪录新高，多家银行的股本回报率达到三年最高。

美国联邦存款保险公司(Federal Deposit Insurance Corp., 简称FDIC)提供的数据显示，美国银行业2016年净利润达1713亿美元，同比增长4.9%。去年第四季度利润为437亿美元，同比增长7.7%。全美约5900家银行中仅4.2%在2016年遭遇亏损，这一比例为1995年以来的最低水平。

银行业总体利润上升在一定程度上是因为资产负债表规模和贷款额均处于纪录高位。但从百分比来看，银行业的健康状况喜忧参半。

利润占银行资产或权益的比重仍未恢复到金融危机前水平。FDIC表示，银行资产回报率在2016年为1.04%，与2015年持平。银行业2016年的股本回报率则升至9.32%，为2013年以来最高水平，但低于许多投资者期望的10%。

贷款增长率在2016年放缓，贷款余额增长5.3%。2015年贷款余额增长6.8%。

FDIC表示，银行资产负债表似乎更加健康，非流动贷款处于自2007年以来的最低平均水平。