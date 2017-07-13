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美国有望在2022年底前

成为全球第二大LNG出口国

【伦敦讯】国际能源署(IEA)称，美国料有能力在2022年底之前成为全球第二大液化天然气(LNG)出口国，仅次于澳洲，并领先卡塔尔。

IEA在其天然气市场年报中称，整体而言，到2022年底，全球LNG年出口能力将达到6500亿立方米，2016年时不足4520亿立方米。

报告称，其中，澳洲出口能力为1178亿立方米，美国紧随其后为1067亿立方米，卡塔尔屈居第三位为1049亿立方米。到2022年底，澳洲仍将保持领先，在现有基础上新增300亿立方米年出口能力，但美国在页岩气产量飙升提振下，料在当前约140亿立方米出口能力基础上新增900亿立方米年出口能力。

“到我们的预期期限末，美国非常有望挑战澳洲和卡塔尔，争夺全球最大LNG出口国的地位，”报告称。

IEA表示，然而，在原本供应充足的市场中不断有新的LNG产能加入，而日本等一些传统进口大国的需求却在下降。预计到2022年需求将达到每年4600亿立方米，年产能将过剩1900亿立方米，这将打压天然气价格并抑制上游投资。

目前的低迷LNG价格已经使得出口商处境更加困难，竞争也导致原来主导长途贸易的通常比较严格的合同出现松动。

“美国出口扩大将加快这种变化，美国出口没有特定的目的地，因此将在提高LNG贸易流动性和灵活性方面发挥重要作用，”IEA表示。

卡塔尔上周表示，计划在未来五到七年内把LNG年产量提高30%至1亿吨(约为1400亿立方米)，这被视为对其他出口国的一个挑战。

IEA能源市场与安全部门主管Keisuke Sadamori告诉路透，IEA报告并未评估卡塔尔计划带来的影响，因额外产能预计将在报告2016-2022年的预测期之后到位。

整体来讲，IEA称未来五年全球天然气生产增幅料快于石油和煤炭，受助于低价格和充足供应，还因为天然气排放比其他化石燃料要低，从而愈发受到青睐。IEA称，全球天然气需求料每年增长1.6%，到2022年达到40,000亿立方米，增幅略高于去年预估的1.5%。大多数的预估增幅料来自发展中国家，特别是中国。

多数天然气以管道运输，而非像液化天然气(LNG)那样以船运。

IEA表示，全球最大天然气生产国美国未来五年的产量增幅料大于其他任何国家。到2022年，美国天然气产量料达到8900亿立方米，占全球天然气总产量的22%。