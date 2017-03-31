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美国总统特朗普将签署行政令进行贸易滥用研究 改善进口税征收状况

【华盛顿讯】美国高级贸易官员称，总统特朗普将在周五签署行政令，旨在确定造成美国大规模贸易逆差的滥用行为，打击不对进口商品反倾销税及反补贴税进行支付的做法。

行政令强调去年中国作为美国7340亿美元商品贸易逆差最大贡献国的地位。特朗普将于下周与中国国家主席习近平在佛罗里达进行面对面会晤，贸易问题很有可能成为造成紧张关系的一个主要因素。

这些行政令让特朗普能够把重点放到兑现其反对不公平贸易进口的竞选承诺上。仅一周前他提出的医保改革法案在国会遭到失败。

美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)向记者称，这些命令中有一项要求商务部和美国贸易代表办公室(USTR)回顾评估美国贸易逆差的成因，涉及不公平的贸易“欺诈”到“汇率偏差”，乃至世界贸易组织(WTO)对于税收体系的“不对称”处理方式。

命令还要求研究，贸易协议如未能带来预期好处，将会产生什么影响。

罗斯表示，他计划在90天内完成研究，并向特朗普汇报结果。在此期间，修改美国-加拿大-墨西哥北美自由贸易协定的谈判也料将启动。

罗斯称，研究结果将支持特朗普政府未来的贸易政策决定，且将是首次“逐个国家、逐个产品”寻找贸易逆差成因的“系统性分析”。

罗斯已承诺将以更加强硬的手段执行美国贸易法律，而且商务部将主动发起更多反倾销与反补贴调查，而不是坐等企业宣称受到进口商品冲击才有行动。

他称，研究重点将放在对美国长期享有商品贸易顺差的国家。

中国在研究名单中位居榜首，去年对美国的贸易顺差为3470亿美元；日本紧随其后，顺差690亿美元；再往后是德国650亿，墨西哥630亿，爱尔兰360亿和越南320亿。

特朗普将签署的第二条贸易行政令，旨在结束美国向许多外国进口商品课征双反税时，出现的拒绝支付和支付额不足的情况。

美国国家贸易委员会主席纳瓦罗(Peter Navarro)称，自2001年至2016年底期间，约有28亿美元的双反税未能征收到位，涉及约40个国家的企业。

纳瓦罗称，该行政令指示商务部和国土安全部实施更加严苛的要求，确保足额收取税收，并出台新的法律要求以评估与进口商有关的风险，以此来堵上这些缺口。

纳瓦罗并坚称，这些行政令的目的并非在中国国家主席习近平访美前发出信号。