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美国希望贸易伙伴购买更多美国产品

以降低美贸易逆差

特朗普政府计划向日本、德国和其他与美国存在巨大贸易顺差的国家施压，促使这些国家购买更多美国制造的商用和军用产品，以此增加美国就业并降低其高达5000亿美元的贸易逆差。

白宫国家贸易委员会主任Peter Navarro在接受《华尔街日报》采访时表示，与美国之间存在巨大贸易顺差的任何国家都需要与美国合作，按产品和按行业在指定时间内降低顺差。他说，如果这些国家购买的美国产品多于其目前从世界其他国家购买的产品，这是可以实现的，不论所购产品是化学品还是玉米，或是关乎国家安全的潜艇或飞机。

Navarro称，促使其他国家更多购买美国产品将是与日本等国签订双边贸易协议，或是与德国等国进行单独贸易谈判的一部分–德国等国的贸易关系由欧盟负责处理。他表示，他看不出美国为何不能与德国就如何重新平衡双方贸易关系展开双边讨论。

这位白宫贸易官员未提及中国，中国对美国的贸易顺差最高，但很明显特朗普政府也把中国记在了心上。周一在华盛顿哥伦比亚特区全国企业经济学家协会发表讲话时，Navarro将中国称为共产党中国，并提到一个快速军事化的战略性对手、意在亚洲或许在全世界称霸，这个描述符合中国。

即使美国的贸易逆差下降，这也不一定意味着经济将加快增长。20世纪90年代末和21世纪，日本经济几乎没有增长，但这段时期日本一直是贸易顺差。而美国则相反，20世纪90年代末虽然存在巨大的贸易逆差，但经济稳健发展。