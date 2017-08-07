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美国劳动力被裁可能性创50年新低

【综合讯】美国劳工部上周五公布的7月就业报告再次取得稳健表现。与此同时，目前鲜有美国公司解雇员工，这一点近来不太为人所注意，但重要意义并不会因此降低。

如今美国人被裁可能性至少为50年来最低。7月份每一万劳动力中有66人新申请失业救济，为1967年以来最少。之前新申请失业救济金人数最低为每一万劳动力中有83人，出现在2000年4月，即科技泡沫最盛时期。劳工部另有数据显示，今年裁员和其它形式的解雇占劳动力总量之比为2000年以来最低。

裁员率大降主要是因为劳动力市场极大改善。这意味着，距离2007-2009年经济衰退期间裁员激增不到十年的今天，美国人的岗位稳定性高于他们自己可能认识到水平。不过影响较为不一的其它一些因素也在发挥作用，其中包括长期失业水平提高、劳动力老龄化、制造业就业减少和企业更注重规避风险，这些因素也说明美国经济活力下降。

美国就业已持续增长近七年，在劳动力市场紧俏的形势下，公司不愿放走雇员。在目前的劳动力市场，拥有近期工作经历的可聘用员工很快会被抢走。

Arthur J. Gallagher & Co.员工福利与薪酬咨询业务负责人Bill Ziebell称，美国人口发展趋势正在影响公司招聘决策。20世纪90年代末，“婴儿潮”一代正值就业盛年，如今这些人正不断退休。

Ziebell反问道，如果很大一部分劳动力因为步入退休年龄而不断减少，那么为什么还要裁员呢？

另一个因素是美国制造业在经济中的作用已减小。工厂往往通过裁员和再招聘调节生产水平，而与过去的几十年相比，如今美国制造业就业所占比例已大为减少。