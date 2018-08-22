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美国企业股票回购放缓

但今年回购总额仍有望破万亿大关

【综合讯】据TrimTabs Investment Research称，美国企业对自家股票的胃口料将使总回购规模最早在11月突破1万亿(兆)美元大关。这将是股票回购规模首次突破每年1万亿美元关口。不过，最新数据显示，第二季财报季新宣布的回购计划放缓。

美国企业一直在将从降低企业税中省下的资金大量用于股票回购。美国在去年底通过税法下调企业税。

据TrimTabs的流动性研究负责人David Santschi称，截至8月17日，在第二季财报季期间宣布的股票回购计划将今年以来宣布的总回购规模推高至7690亿美元，这使美国企业的总回购规模有望在11月左右达到1万亿美元。

Santschi称，之前创下的年回购规模纪录是2007年的8096亿美元。

“如果不能达到(1万亿美元)，原因只有一个，那就是经济下滑，企业借贷成本上升，” 他说。

根据TrimTabs，最新财报季美国企业宣布的日均股票回购规模为30亿美元，过去八个财报季宣布的日均回购规模为35亿美元。

根据该研究公司，第二财报季宣布的每日回购规模，低于2018年前两个财报季的平均值60亿美元，不过这个数据因苹果5月宣布的1000亿美元纪录回购规模而被抬高。

Santschi称，虽然在涵盖7月中旬至8月末这段时间的财报季，回购宣布通常较少，但这样的下降可能是企业持谨慎态度的一个迹象。

“不是极其低，但也是比较低，可能是一些有关贸易和货币的言论让人不安，”Santschi称。“当高管们对业务感觉良好时，回购规模往往较大；如果他们感觉不好，就会削减回购。”

他还指出，1月和2月宣布的回购规模双双触及纪录高位，但后来这个纪录又被4/5月财报季打破。

年内迄今宣布的日均回购规模为48亿美元，而2007年创下的前次纪录高位为32亿美元。