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美国交通拥堵“顽疾”难除 经济损失达3000亿美元

【洛杉矶讯】交通拥堵是世界各大城市面临的一大“顽疾”。日前，美国交通信息服务公司(INRIX)发布了一份2016年全球交通排分榜，结果显示，美国是全球发达经济体中最为拥堵的国家，去年交通拥堵导致的直接和间接损失达3000亿美元，平均每个驾驶员承受近1400美元；作为美国第二大城市，洛杉矶超越了纽约，成为全美“首堵”之城。

总部位于美国华盛顿州柯克兰的交通信息服务公司，是一家全球领先的软件和数据服务企业，专注于研究交通数据。该机构的研究人员从38个国家和地区、1064个城市的车辆和高速公路设施等3亿个信息源中收集到了500(TB)太字节的数据，而由于技术原因，并不包括日本、中国和澳大利亚。

报告显示，2016年全世界交通最拥堵的国家是泰国，平均拥堵时间为61个小时，接下来是并列第二的哥伦比亚和印度尼西亚，而作为发达国家中交通状况最糟糕的美国则与俄罗斯并列第四，拥堵时间都是42小时。同时，根据这份报告，最拥堵城市排名前十中有五座美国城市，除了排名榜首的洛杉矶外，还有纽约、旧金山、亚特兰大和迈阿密。

交通拥堵无疑会令城市付出高额成本。数据显示，去年，洛杉矶因堵车每位开车出行的民众平均多花费2408美元，按城市人口计算，全年造成经济损失约达97亿美元；整个国家一年里因堵车可能需要多“烧”掉3000亿美元。

目前，美国各大城市积极采取措施改善交通拥堵状况。譬如，洛杉矶市政府在去年底曾提出一项议案，计划在未来40年内增加1200亿美元预算，用于更新包括自行车道和高速公路等在内的交通基础设施。旧金山市也于去年9月开通了80号州际公路智能通道计划，有望给这条加州最拥堵的高速公路减缓压力。另外，纽约市也准备再增加新开通的第二大道地铁线长度，预计最终达到每天承载20万人通勤的目标。

除此之外，利用如优步、滴滴等新的共享型、分散式交通服务和基于大数据的交通导航和停车技术，城市交通将变得越来越便利化和智能化，这无疑也将在极大程度上缓解交通拥堵问题。