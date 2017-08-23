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美加墨三方首轮谈判未弥合歧见

特朗普警告可能终结NAFTA

【菲尼克斯讯】美国总统特朗普周二警告表示，可能终结与墨西哥及加拿大的北美自由贸易协定(NAFTA)，三方此前的谈判未能弥合严重分歧。

美国、加拿大与墨西哥周日结束旨在修改该贸易协定的首轮谈判，几乎没有突破性进展迹象出现。特朗普以美国经济利益受损为由，要求对这一在1994年生效的协议重启协商。

“我个人并不认为我们能够达成协议。我觉得最终有可能在某个时间点终结NAFTA，”特朗普在亚利桑那州菲尼克斯的一次政治集会中表示。

暗示终结协定或许能帮助强力推动谈判，特朗普称，“我个人认为若不终结该协定将无法达成协议。”

在特朗普发表上述言论后， 墨西哥外交部长Luis Videgaray发表推文称，“这并不意外：我们已经在谈判了。墨西哥将沉着地留在谈判桌前，并且会将国家利益放在首位。”

三方在华盛顿结束持续五天的谈判时发表了联合声明，来自三国的贸易高官称，墨西哥将主持召开9月1-5日的下一轮谈判。

9月之后的谈判将转至加拿大举行，到10月将回到华盛顿，今年稍晚可能将进行更多回合的谈判。