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美元重获上升动能 全球其他货币面临抛压

【综合讯】在华尔街看来，美元上涨是显示围绕美国经济的乐观情绪日益升温的最明显信号之一。但对于许多其他国家来说，这意味着麻烦。

大多数分析师预计美元将在2017年走强，扩大自2011年美国信用评级遭下调以来已令美元上涨超过30%的涨势。

这一预期主要因为不断走强的美国经济似乎会令美国联邦储备委员会(美联储)能够在2017年实施多次加息的计划。加息将进一步吸引投资者持有美元资产，并吸引资金进入美国。

Sunrise Capital LP首席投资长Christopher Stanton表示，现在几乎任何货币兑美元都面临抛售压力。该公司旗下管理着7亿美元资产。Stanton近期押注未来数月美元兑澳元、日圆和欧元将走强。

德意志银行(Deutsche Bank)G10外汇策略主管Alan Ruskin表示，有关候任总统特朗普将推出财政刺激措施的预期显然已使美元重获动力。他说，这是政策走向的一个重大转变。

得益于去年底美元兑欧元、日圆和新兴市场货币大涨，衡量美元兑一篮子16种货币走势的华尔街日报美元指数2016年上升3.1%。

接受花旗集团(Citigroup Inc.)调查的客户有大约60%相信，2017年美元兑发达市场和新兴市场货币将出现温和上涨或大幅上涨。

但是有些人担忧，特朗普就基建支出和减税提出的建议恐怕不会兑现。而且以往的财政扩张政策对美元产生的效果也各异。

ICE美元指数在1981年至1985年间涨幅超过80%，这轮上涨受时任美国总统里根(Ronald Reagan)推行的各类财政刺激政策和美联储上世纪80年代初一系列加息举措推动。

但是根据德意志银行(Deutsche Bank AG)的一份研报，小布什(George W. Bush)政府推行的减税措施并没有在本世纪头十年推高美元，因为伴随相关政策的是宽松倾向的美联储以及不确定的股市行情。

投资者也预计美联储将密切关注美元的升势，并且在美元上扬似乎开始损害美国经济时放慢加息步伐。

管理2550亿美元资产的路博迈(Neuberger Berman)旗下一名资产组合经理Thanos Bardas称，他在去年12月份对美元/日圆多头头寸获利了结，他警告称美元在短期内的上涨已经过快。他称市场对前景的看法过于乐观。