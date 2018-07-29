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美二季度经济增速创四年最高

专家警告这种势头难以持续

【综合讯】美媒称，美国总统特朗普上周五盛赞美国经济今年第二季度涨势强劲。他说:“我们有望达到过去13年来最高的年均增长率。”不过专家提醒不要过于乐观。

据美国之音电台网站上周六报道，美国商务部当天报告说，今年第二季度，美国经济增长率按年率计算达到了4.1%，这是将近四年来最快的增速。

报道称，特朗普在白宫外对记者们说:“随着贸易协定一个接一个地达成，我们的数字还会比这些高得多，这些已经是很棒的数字了。”

特朗普说，按照这种增长轨迹，美国经济今年的增长率将超过3%。他还提到，每个增长的百分点都“意味着大约3万亿美元和1000万份工作”。

特朗普还说，美国贸易逆差减少了500多亿美元。他说:“我心中记挂着贸易逆差，因为美国一直被全世界骗钱。”

据报道，美国第二季度的国内生产总值(GDP)增幅是2014年第三季度达到4.9%以来最强劲的。

分析人士预测，特朗普推出的今年开始生效的1.5万亿美元减税方案将刺激消费者开支和公司投资从而推动经济。

另外，由于出口增加，净出口额对第二季度经济增长率的贡献超过了1个百分点。

据美国《华盛顿邮报》网站7月27日报道，美国第二季度经济增速飙升，这对特朗普总统和共和党人来说是一个鼓舞，因为在奔向11月中期选举的过程中，他们试图把强劲的经济作为向选民发出的竞选信息的重要内容。而经济学家则警告说，增速提高可能是暂时现象。

据美国商务部的数据显示，4月至6月，美国经济增长率按年率计算为4.1%，是2014年第三季度以来的最快增速。

特朗普27日为这些数字欢呼雀跃，他在白宫外举行了一场临时新闻发布会，大肆宣传他的税收和贸易政策带来的“惊人”增长。

在其经济团队的陪同下，特朗普说:“我们将获得比这些数字高得多的数字。我们将实现GDP年平均增速超过3%，而且可能大大超过3%。”

报道称，大多数独立经济学家说，本季度的经济增长得益于万亿美元的减税刺激和外国公司赶在特朗普政府的贸易战升级和对许多产品开始加征关税前一次性抢购囤积美国商品。消费支出也很有力。

报道称，特朗普政府多次预测，未来几年经济年增长率将达到3%，然而大多数主流经济学家认为这过于乐观。经济学家说，27日的报告令人鼓舞的部分是，正如所料，财政刺激似乎的确在促使更多美国人购买东西。