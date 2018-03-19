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经济学家担忧贸易战

或不利美国经济增长

【综合讯】经济学家虽然认为美国总统特朗普的钢铝关税计划只会导致美国少量就业岗位流失，但却愈加担心外贸争端可能升级并损害美国经济。

近期接受《华尔街日报》调查的经济学家仍预计今年美国经济将稳健增长，但认为增速低于预期的概率上升。略超一半的受访者认为美国经济存在下行风险，该比例高于2月份的30%，为去年9月份以来的最高比例。就连一般持乐观看法的经济学家也提到，贸易政策或保护主义对美国经济前景构成威胁。



丰业银行(Scotiabank) 经济学家Derek Holt称，在新的一年一切都看似向好之际，政治可能将一切搞砸。

大多数预测人士称，特朗普上周公布的针对进口钢铁和铝分别征收25%和10%的关税将导致美国整体就业水平下降，原因是美国国内钢铁和铝行业的就业岗位增量将难以弥补进口这些金属的行业的岗位流失量。

根据受访经济学家的平均预期，关税行动带来的就业净变化将是失去约5.3万个就业岗位，相对于美国经济整体而言幅度不大，美国2017年增加近220万个非农就业岗位，仅在今年2月份就增加31.3万个非农就业岗位。

经济学家们认为，如果其他国家用自己的关税手段进行报复，美国经济受到的冲击会更大，他们平均预计这种情况下美国将失去约13.7万工作岗位。如果以牙还牙的报复升级，全球关税和非关税贸易壁垒将达到20世纪90年代初以来的最严重水平，经济学家的平均估计是，这种情况下美国将失去84.5万个工作岗位。20世纪90年代初，《北美自由贸易协定》(North American Free Trade Agreement, 简称Nafta)尚未签订，世界贸易组织(WTO)还没有成立。

对于上述最后一种情形，经济学家们给出的就业损失预期存在巨大差异，少则失去1万个工作岗位，多则丧失500万个工作岗位。这表明贸易战后果存在很大的不确定性。

本月经济学家们平均预计，特朗普政府让美国退出Nafta的概率为29%。这个数字略高于去年11月份的26%。

绝大多数预测人士认为，无论是从短期还是长期来看，退出Nafta都将导致美国经济增长放缓，一些人士甚至认为退出Nafta可能导致美国经济陷入衰退。

本月的调查显示，尽管贸易相关担忧加剧，但受访经济学家对美国经济近期前景仍然乐观。

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