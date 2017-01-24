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特朗普签署行政命令决定美国退出TPP

【BBC中文网】美国总统特朗普星期一（1月23日）签署行政命令，决定退出“跨太平洋伙伴关系协定”（TPP），从而实现了他在竞选期间所做的这项承诺。

跨太平洋伙伴关系协定是一项由12国签署的贸易协议，也是美国前总统奥巴马亚洲政策的一个关键点。

特朗普在签署上述行政命令时说，“我们所做的这件事情对美国工人来说是一件大好事。”特朗普曾在竞选期间批评说，跨太平洋伙伴关系协定会损害美国的制造业，是美国“潜在的灾难”。

特朗普在星期一上午同时表示，政府将大幅降低对公司的限制和税收，但是将对那些把工厂迁往美国以外的公司征收很重的“边界税”。

他在会见洛克希德马丁、Under Armour、惠而浦、特斯拉和强生等12家公司高级主管时说，“你们必须做的事情就是留下来。”

跨太平洋伙伴关系协定：

．涵盖全球40%经济的贸易协议，2015年达成，签署国包括美国、日本、马来西亚、澳大利亚、新西兰、加拿大和墨西哥等12个国家

．协议希望以降低关税的手段加强经济合作，促进经济增长

．协议包含的内容包括，实施劳工与环境标准，保护知识产权、专利和其他合法权益

．协议希望未来能够建立一个类似于欧盟的新的单一市场

．批评者说，中国不在协议之内，协议实际上意在对付中国