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特朗普入境限令“严重伤害美国企业” 高度依赖外来人才科技业受打击

【中新网2月8日电】 综合报道，近日，以多家高科技巨头公司为首的近130家美国企业，联名向联邦上诉法院提交陈述书，反对特朗普颁布的入境限制令。它们指出，入境限令将促使美国企业把业务转移到海外。

据报道，包括苹果、谷歌、微软、脸书和推特在内的科技巨头，是在5日向位于旧金山的美国联邦第九巡回上诉法院提出“法庭之友”非当事人意见陈述。

特斯拉(Tesla)和太空探索科技公司(SpaceX)等30家公司在6日晚也加入，使得向法院陈述入境限令对企业影响的公司总数增 加到127家。牛仔裤制造商李维斯公司(Levi Strauss)和酸奶生产商Chobani等非科技公司也位列其中。

这些企业认为，特朗普的入境限令“严重伤害了美国企业”，尤其是高度依赖外来人才的科技业。“这带来的不稳定和不确定性，将使美国公司更难或须支付更高成本来聘请世界最顶尖的人才，从而妨碍到企业在全球市场上的竞争力。”

该陈述书说，如果随时可能在毫无预警的情况下被迫同配偶、祖父母、亲戚朋友分离，高科技人才可能不愿意移民到美国，而会选择到其他国家就业。

文书称，“跨国公司也会更可能要把总部设在美国以外，或迁往海外，或在海外聘用员工和投资。到最后，美国工人和经济将因此而蒙受损失。”

美国公司递交这份陈述书给上诉法院，是为了支持华盛顿州西区联邦地方法院法官罗巴特2月3日作出的裁决，即在全美范围内暂停实施特朗普入境限制令。

特朗普上月27日颁布限制令，在120天内暂停全球难民入境；在90天内暂停伊朗、苏丹、叙利亚、利比亚、索马里、也门和伊拉克 七国公民入境，以及无限期禁止叙利亚难民进入美国。

报道称，科技公司带领美国企业向法院递交陈述书，预示在去年11月的美国总统选举中几乎一面倒反对特朗普的美国科技业，与新政府的关系将继续恶化。

布鲁金斯学会科技创新中心主任韦斯特说：“科技业一旦发现总统威胁到工业利益，他们就会站起来反抗。在移民问题上，这些公司高度依赖外国科学家和工程师。”

韦斯特说：“我认为他们可能出现对抗性的关系，因为许多科技公司的职员是千禧世代，当中又以反对特朗普所做所为的年轻和进步人士为主。”

尽管科技业与白宫在奥巴马任期内有良好的互动且关系融洽，但韦斯特指出：“科技业无须获得政府太多的支持。几乎所有的科技创新经费来自私人企业界。他们真正要的是很少的管制。”

独立科技情报公司Endpoint的科技分析员罗杰凯说，科技业也对特朗普的意图感到害怕。尽管入境限令令人震惊，但“接下来还会发生什么事”是科技业更担心的问题。“他们认为特朗普甚至还未开始热身他只是在开枪警告。