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特斯拉将利用中国本地债市

为上海超级工厂筹资

【纽约讯】美国电动汽车生产商特斯拉汽车(Tesla)周三称，将从亚洲债券市场筹集资金来建设其第三座“超级工厂(Gigafactory)”。该厂将位于上海，造价接近20亿美元。

特斯拉创始人兼执行长(CEO)马斯克在该公司于盘后公布的第二季财报声明中称，他预计这家汽车组装厂的资金大部分将“通过本地发债来筹集”。

马斯克在财报发布后的电话会议上说，“对于中国，我们的默认计划将是使用来自中国本地银行的贷款，并通过本地发债为上海(超级工厂)筹集资金。”

这家汽车生产商在7月表示，已就在上海生产汽车与中国政府达成一致。该公司在上海的超级工厂将是其在美国之外的首家工厂。

马斯克在电话会议上说，超级工厂3的资本支出估计在20亿美元。

特斯拉将需要发债，因为生产面临的挑战令该公司现金短缺。分析师表示，他们认为马斯克正求助于亚洲市场，因为他无法确保能从美国债券投资人那里得到像2017年发行18亿美元、票息5.3%的垃圾债时那样的有利条款。

“鉴于中国新能源车法规生效，我预期目前成立电动汽车工厂和电池厂的发债条件要比美国市场来得宽松，”Cowen Inc.可持续能源和工业技术主管Jeffrey Osborne表示。

特斯拉因为制造问题使其Model 3轿车生产无法达到产量目标，因此一直在烧钱。特斯拉周三表示，第三季将在毛利率为正数的状态下最多生产55,000辆Model 3轿车，这令人期望该公司或将在2018年实现其获利能力目标和现金流为正值。

特斯拉在投入资本支出6.1亿美元后，第二季结束时手上现金为27.8亿美元；同时其自由现金流为负的程度也缩减。

马斯克周三在给投资人的信件中表示，第三家超级工厂生产的汽车将能满足中国市场需求。在大约三年后该厂首批车辆将下线，“未来几季内”将开始工厂建设。