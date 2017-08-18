Posted by admin

爱尔兰政府“被迫”

接受苹果补缴152亿美元税款

【综合讯】据国外媒体报道，爱尔兰政府当地时间周四表示，将遵守欧盟裁定，接受苹果公司补缴的130亿欧元(约合152亿美元)税款，但同时强调，这么做实出无奈，苹果并未违反欧盟或爱尔兰的法律。

此前欧盟监管部门在调查了苹果在爱尔兰的纳税情况后发现，爱尔兰政府与苹果达成了非法私下交易。欧盟委员会去年8月裁定，爱尔兰需要向苹果额外征收130亿欧元的税款。这是苹果公司在欧洲收到的最大罚单。

出乎意料的是，苹果和爱尔兰政府对这一裁决均表示不满，并提起上诉。在上诉期间，苹果已将这笔补缴的税款交由第三方保管。

爱尔兰财政部去年12月在其官网上发表强硬声明，驳斥欧盟的决定，认为这一决定侵犯了主权。爱尔兰不接受欧盟的税务分析；还说苹果遵守了爱尔兰的税务法，政府也没有和纳税人做交易。

据了解，苹果避税的主要手法是通过爱尔兰子公司，而根据爱尔兰法律，一家爱尔兰公司如果管理权和控制权都不在该国，可以不在爱尔兰纳税。利用爱尔兰这种独特的税法，苹果先在爱尔兰设立苹果国际销售公司，负责接收除了美国以外地区的所有销售收入，享受较低的所得税率。然后，通过苹果国际销售公司的母公司–苹果国际运营公司，将利润都转到后者的总部所在地英属维尔京群岛。由于苹果国际运营公司管理权不在爱尔兰，因此不用在爱尔兰缴税，而英属维尔京群岛几乎免税。

虽然爱尔兰决定向苹果征收这笔税款，但内心并不情愿。爱尔兰财政部长帕斯查尔-多诺霍(Paschal Donohoe)表示：“让苹果受益的税收规定适用于所有企业，并非专门为苹果定制。因此，他们并未违反欧盟或爱尔兰法律。我们也不是其他人的全球收税员。”

爱尔兰政府已表示，他们将在苹果上诉期间收取这笔税款。不管上诉结果如何，苹果看起来很可能必须结束当前的做法，不再把所有来自欧洲的销售利润转移到爱尔兰。欧盟和个别欧洲国家正在打击这种做法，坚称企业利润必须在产品销售所在国家进行申报。