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欧美公司寻求升级空中上网服务

【综合讯】空中客车集团(Airbus Group, EADSY)、达美航空公司(Delta Air Lines Inc., DAL)、斯普林特公司(Sprint co.)和两家美国卫星服务提供商已启动一项增强航空互联网接入的计划，邀请其他公司加入升级全球空中上网标准的自愿行动。

这一概念仍处于初期阶段，吸引用户及进行必要的硬件和软件改造可能需要一定时间。这还取决于政府监管部门和航空组织的技术审批，以及克服无线公司和卫星服务公司之间的传统敌对状态。

不过，如果最终有足够多的运营商、飞机制造商商、电讯提供商和设备供应商参与其中，可能开启空中上网的全新局面：更快的速度和更好的用户体验，因为乘客不必为飞机上的宽带服务另外支付费用。

一个自称Seamless Air Alliance的组织周日在巴塞罗那举行的一年一度的世界移动通信大会(Mobile World Congress)开幕式上介绍了这些潜在变化的好处。全球移动运营商将能够把服务直接延伸到飞机客舱，使乘客能够在飞机上使用手机、平板电脑或其他设备无缝上网。

按照支持者的设想，使用不同移动网络的多种设备都可像地面上的Wi-Fi热点一样上网。上网速度可与最快的有线上网相媲美，将与全美大规模推出的5G服务的预计速度不相上下。

对乘客来说，额外的好处是飞行中无需在登录前花费时间和精力认证设备并用信用卡付款。

除斯普林特公司外，Seamless Air Alliance还包括位于新德里的Bharti Airtel Ltd.。Bharti Airtel在亚洲和非洲的16个国家运营移动网络。按用户人数计算，斯普林特公司是美国第四大移动运营商。

其他早期成员包括开发全球宽带网络的卫星初创公司OneWeb Ltd.、EchoStar Corp.的Hughes Network Systems和空中互联网提供商GoGo Inc.。已支持这一计划的公司总计客运量约为1.5亿，为全球约4.5亿移动用户提供服务。