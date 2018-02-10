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欧盟对英国2020年退出的计划怀有疑虑

预期退欧过程延长

【布鲁塞尔讯】欧盟认为，英国还没有做好准备，如退欧过渡方案所计划的那样，到2020年底彻底脱离欧盟。几位欧盟资深官员表示，他们已经为退欧进程延长做好准备。英国政府或许也在考虑类似的问题。

几位外交人士和了解情况的欧盟官员称，一些仍未解决的问题让许多人相信过渡时间将会延长。这些问题包括爱尔兰边界、以及英国内部关于要求与欧盟建立何种贸易关系的争论等等。

两名资深欧盟官员表示，英国谈判官员似乎在试探其他国家政府对于将21个月的过渡期延长的态度。不过有人表示，英国首相特雷莎·梅的目标仍然是在谈判中将自由贸易协议启动的时间定在2021年。

特雷莎·梅公开否认想要延长过渡时间。欧盟表态愿意“灵活些”，但法国和其他欧盟国家政府则明确反对让英国这样不出不进一待数年，他们担心这个状况可能变成永久性的，并为长期混乱的妥协埋下伏笔。

随着有关英退过渡协议的正式谈判本周在布鲁塞尔展开，欧盟外交人士称只有在英国于2019年3月正式脱离欧盟后，才会就延长过渡期的任何协议达成一致，因此英国政府将继续面临压力，须与欧盟达成贸易协议，否则该国经济在2021年恐将跌下“悬崖”。

欧盟还表示，在过渡期开始之前，所有悬而未决的问题都必须得到解决。

“如果我们在英国退欧之日前没有一份得到各国认可的协议，就不会开始过渡期。英国将会跌跌撞撞地离开。再会了，”一位欧盟高级外交官员表示。

若在3月22-23日欧盟峰会之前没有达成过渡协议，原本预期于4月展开的贸易协议谈判可能将推迟。要在今年内敲定贸易协议概要，最棘手的事项中，就包括如何确保爱尔兰边境的贸易活动维持“顺利”的问题。

英国谈判代表周五将向欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)介绍他们对于未来英国与欧盟之间关系的最新看法，但欧盟对英国澄清有关问题的要求不太可能如愿。