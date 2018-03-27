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欧盟宣布

对进口钢铁产品发起保障措施调查

【综合讯】针对美国钢铝高关税举措，欧盟委员会周一宣布对进口钢铁产品发起保障措施调查。

欧委会在当天的一份声明中表示，钢铁保障措施调查涉及世界各地出口到欧盟的钢铁产品，但启动该调查并不意味着最终一定会采取具体措施。若调查证明有采取行动的必要，欧盟可能加征进口关税或实施配额，以保障欧盟钢铁生产商免遭“过度进口”影响。

欧委会说，当天启动的调查涉及27个钢铁产品类别，原则上将于9个月内完成。如果结果显示有必要采取临时保护措施，欧盟将尽快行动。同时，欧委会也将进一步审查市场状况，并据此做好准备加以应对。

欧委会称，保障措施是世界贸易组织认可的贸易防御工具之一，欧盟的调查程序也将严格遵循这方面的多边规则。

中国商务部贸易救济调查局局长王贺军当天表示，中方希望欧盟审慎采取保障措施。他说，中方理解欧盟为应对美国对进口钢铁和铝产品采取的征税措施而采取必要行动。但是采取全球性保障措施并不是正确的选择，将进一步加剧美国措施所引起的国际贸易混乱和恐慌局面，对正常的国际贸易秩序造成更加严重的破坏性冲击。

王贺军指出，欧盟作为重要的世贸组织成员和全球贸易体系的重要力量，应加强与各成员方的合作，共同反对贸易保护主义，不应采取有损全球贸易秩序的行动。中国愿同包括欧盟在内的各方加强沟通和协作，共同应对美国措施对全球钢铁和铝贸易造成的混乱。

王贺军表示，中方将认真评估美欧措施对中国的影响，必要时将采取相应措施，坚决维护中国企业的利益。