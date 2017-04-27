Posted by admin

欧央行维持三大利率不变

购债规模如期降至600亿欧元

【第一财经网】北京时间27日晚，欧洲央行宣布维持主要再融资利率0.0%不变，符合预期。 维持隔夜贷款利率0.25%不变，符合预期。 维持隔夜存款利率-0.4%不变，符合预期。 月度资产购买规模依先前计划调整为600亿欧元，符合预期。

欧洲央行发布新闻稿称，今年4~12月，每月QE规模将为600亿欧元。如有必要将进一步延长购债。 欧洲央行利率料在未来一段时间内维持在当前或更低水平，一直到QE结束后。 若前景恶化，可以提高QE规模和延长持续时间。

欧洲央行行长将在当日14点半的新闻发布会上评论这些决定的考虑。

美银美林外汇策略研究团队认为，欧洲央行本周将维持当前货币政策不变，其声明中也将多数维持原有措辞。考虑到欧元区通胀前景仍偏弱，预计欧洲央行将采取审慎政策。而欧洲央行可能在6月对前瞻性指引作小幅改变。美银美林预计，欧洲央行将在2018年缓慢削减宽松，在明年之前不会升息。

野村证券发布客户报告称，欧洲央行周四的政策会议上不会对当前的关键政策方向做出修改。整体而言，野村证券认为此次欧洲央行会议需要重点关注两大方面，一方面是欧洲央行对经济风险评估是否会出现任何变化，另一方面是欧洲央行对货币政策正常化的态度。

渣打银行表示，预计欧洲央行今日将保持关键利率不变；欧洲央行宽松政策将保持到至少2017年12月不变，管委会应该会继续宣布将利率在当前及今后一段时间内都保持当前或更低水平，经济仍面临下行风险；若此类声明发生变化，则可能预示着欧洲央行会收紧当前货币政策；尽管过去两个季度宏观经济环境有所改善，市场开始思考欧洲央行何时会退出量宽，但潜在通胀仍有压力，政治不确定性仍然存在；预计欧洲央行最早将与六月会议上宣布政策改变。