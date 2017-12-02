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欧佩克和非欧佩克产油国

决定延长原油减产协议

【新华社维也纳】石油输出国组织（欧佩克）轮值主席、沙特阿拉伯石油大臣法利赫11月30日宣布，欧佩克与非欧佩克产油国原油减产协议将延长至2018年底。

当天，欧佩克部长级会议以及欧佩克和俄罗斯等10个非欧佩克产油国部长级会议在维也纳的欧佩克秘书处举行。法利赫在会后新闻发布会上作出了这一宣布。

会后发表的合作声明说，欧佩克与非欧佩克产油国将于2018年6月根据市场条件和平衡原油市场取得的进展，考虑是否采取进一步调整行动。

法利赫当天在欧佩克部长级会议开幕讲话中说，市场走势证明今年５月欧佩克和非欧佩克产油国延长减产协议的决定是正确的。今年５月，经济合作与发展组织成员石油库存水平比过去５年平均水平高出２．８亿桶，到今年１０月，这一数字回落近50％，降至１．４亿桶，市场更加稳定，情绪普遍乐观。

科威特石油大臣马尔祖克２９日表示，今年以来，全球经济强劲复苏，全球石油需求将保持增长势头。

2016年底，欧佩克和俄罗斯等１１个非欧佩克产油国达成原油减产协议。按照协议，从今年1月起6个月内，欧佩克和上述产油国日均共减产约１８０万桶原油，以缓解市场供过于求的状况。今年５月，欧佩克与非欧佩克产油国决定将原油减产协议延长９个月。