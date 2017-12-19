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机器人取代人类工作

或导致2030年英国经济缩水数千亿美元

【腾讯科技讯】据国外媒体报道,根据一项最新的研究显示，由于人工智能和机器学习技术的影响，到2030年，英国经济规模可能会缩水数千亿美元。

这项研究来自于经济学人智库，详细阐述了一系列关于人工智能对世界经济发展产生的影响。

在某些情况下，人类技能与人工智能技术属于互补关系，政府会增加对培训工人技能方面的投入，并且许多国家也会从中受益。还有一种情况，由于对共享数据和更有效率计算技术投资的增加，致使所有国家的国内生产总值增长至少达到1%。

但第三种情况，也是唯一的负面影响，缺乏数据共享或升级会导致人工智能代替一部分人类的工作。在这种情况下，英国和澳大利亚的经济都会受到比较大的影响。其中英国损失将高达4200亿美元，澳大利亚大约损失500亿美元。报告称美国和亚洲经济还会继续增长，但增速也远低于预期。

更多的沟通和教育

尽管该报告的作者表示，人工智能短期内既不会产生乌托邦式的影响，也不是反乌托邦式的影响。但他警告说，开发商、企业和政府之间缺乏有效的沟通会导致后果进一步恶化。“在人工智能方面，人们的理解有很大差距，但最重要的是在开发者、企业和政府之间建立沟通的桥梁。”

研究作者们表示,通常来说前者往往只是模糊的意识到后者需要什么，而后者也只是模糊的了解前者能够提供何种潜在的解决方案。“更有力度、更频繁的信息交换和需求将有助于解决这个问题。”

同时报告还表示，对公众加大教育力度、投资技能培训以及加大研发投入，对于缓解人工智能可能造成的经济损失至关重要。