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新媒：贸易战迫在眉睫？

西方对华双重标准令人震惊

【环球时报】新加坡《海峡时报》日前刊登文章，原题：美中贸易战迫在眉睫 西方对世界其他地方、尤其是对中国的双重标准和虚伪，总是令笔者震惊。

2005年，时任美国副国务卿的佐利克敦促中国成为国际体系的“负责任攸关方”。当时距美英入侵伊拉克才过去两年多，那次入侵造成的灾难性后果仍在困扰世界。现在，向来对中国连诅带骂的特朗普提名彼得纳瓦罗担任国家贸易委员会主席。纳瓦罗还是《致死中国：呼吁全球对抗中国龙》和《卧虎：中国军国主义对世界意味着什么》两书的作者。

提名罗伯特莱特希泽担任贸易代表也获证实，这又是一名对华贸易鹰派。对此，至少可以提出三点：

一、中国成为超级大国何错之有？中国过去原本就是。近至200年前，中国GDP占全球的33%。那是在西方对中国市场倾销鸦片、发动战争、掠夺剥削使其贫穷如洗之前。到1950年，上述数字减少至不到4%。凭什么美国可以是超级大国，中国就不行？

二、设想一下，若北京任命一名出版过诸如《致死美国》或《美国军国主义对世界意味着什么》之类书的人担任高官，世界肯定一片哗然和谴责。如今美国人这样对中国，难道就可以吗？

三、西方当初是在强权即真理的无法无天的全球丛林中发家致富的。西方列强掠夺别国尤其是中国时，并无任何规则制约或阻止他们。如今中国想在全球经济中找回自己的位子，却被(西方)道貌岸然地训斥要遵守规则！

中国渴望加入基于国际规则的贸易体系，决定加入世贸组织就是明证之一。但西方不改对华歧视。美国不能再主导世贸组织了，于是寻求建立另一套规则和机构，比如(排除中国的)跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。奥巴马公开表示，推动TPP的一大理由就是确保制定规则的是美国而非中国。看来，他们压根儿就没有共同制定规则的念头。

历史上全球经济强国崛起无不经历战争和帝国主义。因此，中国和平崛起的抱负史无前例。但要成现实，固然很大程度取决于其自身，也要看那些守成国家，尤其是美国的行为、政策、态度和言辞。