Posted by admin

投资蔚来资本1000万美元

BP“跨界”移动出行

【综合讯】新能源汽车的快速发展势头让传统油气厂商也不得不积极投身其间。周三，英国石油公司(BP)宣布向蔚来资本投资1000万美元，用于支持蔚来资本探索在中国新能源电动车生态系统中的新机遇。

据悉，这项投资将用于支持该基金探索高级移动出行领域新机遇，包括电动汽车及相关技术、新能源基础设施、智能汽车系统、车联网和包括电池在内的新材料，以及双方可能共同感兴趣的其他领域。

此前，BP与蔚来资本签署长期合作伙伴关系的谅解备忘录。携手探索在中国高级移动出行领域的新机遇，潜在投资机会将涵盖电动汽车、新能源基础设施、智能汽车系统、车联网和包括电池在内的新材料等领域。

BP高级移动出行业务副总裁罗伊·威廉姆森(Roy Williamson)表示，随着客户需求和科技的飞速发展，BP旨在通过多样化的解决方案保持其作为首选能源供应商的市场地位。与蔚来资本的合作是BP成为未来出行解决方案领先供应商战略的一部分。

值得注意的是，作为全球领先的传统油气生产商，BP“跨界”新能源、移动出行市场早已迈出实质性步伐，近期参与的项目包括收购英国领先的电动汽车充电公司Chargemaster，以及BP风投对快速充电电池企业StoreDot和移动充电公司FreeWire的投资。

“通过与蔚来资本的伙伴关系，BP期望成为中国新能源汽车生态系统的一部分。”BP中国区总裁杨筱萍表示。