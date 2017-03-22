Wednesday, March 22nd, 2017 | Posted by

恶性通胀太惊悚
委内瑞拉停止公布所有经济数据

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恶性通胀太惊悚，委内瑞拉停止公布所有经济数据。

 

 

【华尔街】别再指望看到任何委内瑞拉官方的经济指标了。 

该国已经停止公布通货膨胀数据长达一年之久，如今更是变本加厉，连货币供应数据也不更新了。该国央行网站上的“货币供应量”指标数据一直停留在2月24日。之前该数据每周更新一次。对此，委内瑞拉央行一句解释都没有。

至此，该国政府已完全停止公布所有的经济数据。

恶性通胀

“如果他们不公布，你知道，这意味着数据肯定是暴增了。” 位于委内瑞拉首都加拉加斯的商业咨询公司Aspen Consulting主管Aurelio Concheso直言。

虽然官方试图用不披露关键经济数据来让“家丑不外扬”，但外界普遍认为该国通胀增高速高达三位数。根据国际货币基金（IMF）的测算，委内瑞拉通膨率今年预计会达到475%。

委内瑞拉央行停止更新前的数据显示，该国2月中旬的M2（广义货币）同比增长近180%。相比之下，哥伦比亚同期M2增长7%，美国增长6%，中国M2当月增长11.1%。

当M2处于增加状态，就是指更多货币进入流通。这在商品和服务业产出下滑之际会令通胀加速。

当货币供应量呈现指数级增长，学者们通常把它称为恶性通货膨胀。历史上最惨烈的恶性通胀案例就是德国魏玛共和国──1923年底，美元兑旧马克的汇率是1:4.2万亿，是1913年的一万亿倍。

委内瑞拉反对党国民大会党（National Assembly）公布的自己测算的数据显示，该国通胀率在2月竟触及741%。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=178378

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