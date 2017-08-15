Tuesday, August 15th, 2017 | Posted by

德国经济第二季在内需帮助下
继续扮演欧元区增长发动机角色

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第二季度经季节调整国内生产总值初值较前季成长0.6%。

 

【柏林讯】强劲的家庭支出、政府支出以及企业投资的增加，在第二季巩固了德国作为欧元区经济增长发动机的角色。不过进口加快使得当季增速稍低于预估。

德国联邦统计局周二公布的数据显示，第二季度经季节调整国内生产总值(GDP)初值较前季成长0.6%，稍低于路透调查中分析师预估的成长0.7%。

不过第一季GDP环比增速从0.6%上修至0.7%。另外第二季也是德国经济连续第12个季度取得经济增长。

“德国经济正在呈现后劲，上行态势还在持续，”Bankhaus Lampe的分析师Alexander Krueger表示，并称欧洲央行的低利率政策正在提振德国经济。

德国联邦统计局表示，第二季增长主要是受内需的推动，家庭和政府增加了支出，企业也加大了在建筑和设备上的投资。

但整体增长受到了外贸净值的影响，因出口增速不如进口；德国充满活力的国内经济以更快速度吸收进口。

“德国经济成功的故事一直在继续，”荷兰安智银行(ING)分析师Carsten Brzeski说道，他还称，几乎没有理由担心德国经济当前的表现会突然终结。

但他警告称，就业上升、薪资上涨及政府开支增加等支撑德国国内经济的主要驱动因素，可能在未来几个季度失去部分动能。

“出口方面也是一样，欧元走高、美国经济增长不及预期、以及英国退欧的不确定性，可能会带走一部分动能，但不会令出口停滞，”Brzeski说道。

今年第二季德国经济未经调整增长0.8%。分析师平均预估为增长1.9%。对日历因素进行调整后，4-6月当季较上年同期增长2.1%。德国联邦统计局将于8月25日公布详细GDP数据。

 

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