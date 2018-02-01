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德国工业工人因加薪和工时争议罢工24小时

影响汽车和照明产业

【法兰克福讯】周二晚德国工业工人开始24小时的罢工，因为工会与资方因薪资和工作时长存在争议。受影响的公司包括汽车零件供应商ZF Friedrichshafen和照明公司Zumtobel。

影响力强大的德国工会IG Metall号召进行全天罢工，一直到周五，这是给资方发出的最后警告，然后再投票决定是否延长罢工。罢工可能给依赖汽车零部件和其它配件供应的公司造成瘫痪。

目前德国经济增速创下六年来最快，失业率降至纪录最低，工会要求给390万金属和工程工人在27个月内加薪8%。

工会还要求，工人有权将每周工时从35减少到28小时，以照顾儿童、老人或生病的亲属，在两年后恢复正常工时。

这是自1984年工人罢工七周，将每周工时从40小时降至35小时以来，IG Metall首次采取重大举措要求缩减工时。

雇主愿意加薪6.8%，但拒绝缩短工时的要求，除非员工能在必要时增加工时。

这项本周每天持续罢工24小时以支持IG Metall要求的行动，在全德国约有260家企业料将受到冲击。

汽车供应商博世公司(Robert Bosch)的员工将自周三稍晚开始罢工，戴姆勒和保时捷员工则在周五展开罢工。

工会和雇主均保留了周五结束罢工后恢复谈判的可能性，不过双方均表示，他们要求更多意愿才会做出让步。