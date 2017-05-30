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希腊希望债权人对债务问题明确立场

【雅典讯】希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)周一在雅典表示,希望债权人明确其在希腊债务问题上的立场,以便支持投资者对希腊经济增长的信心。他说,相信各方能在6月15日的欧元集团会议上就希腊债务问题达成协议。

察卡洛托斯当天在记者会上说,根据2015年达成的第三轮救助协议,国际货币基金组织(IMF)应在2016年5月前决定是否参与第三轮救助计划,但IMF目前尚未就此作出决定。

察卡洛托斯说,各方都面临达成协议的压力,没有人愿意看到希腊出现债务违约。

他没有明确表示如果希腊无法如期得到下一笔救助资金,是否会影响偿还今年7月份到期的70亿欧元债务。但他说,如果各方在6月15日的欧元集团会议上仍无法达成协议,可能会影响希腊政府实施议会已经通过的改革和紧缩措施。

察卡洛托斯说,如果能与债权人在6月15日达成协议,希腊将优先考虑尝试重返国际金融市场。这将是2014年以后希腊首次重返国际金融市场。

IMF认为希腊的债务目前仍不可持续,因此欧洲应对其实施更多帮助,否则就不愿参与第三轮希腊救助计划。欧元区各国则在减免希腊债务问题上立场不完全一致。各方的分歧是导致本月22日的欧元集团会议未能就希腊债务问题达成协议的主要原因。

2015年7月,希腊与国际债权人签署第三轮救助协议,债权方同意在希腊履行一系列改革承诺的基础上,向其提供860亿欧元救助资金,为期3年,分批发放。希腊的各项改革措施必须按时间表通过评估,才能顺利获得下批救助款项。目前,债权人正在对希腊进行第三轮救助协议落实情况的第二次审查。