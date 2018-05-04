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巴菲特的伯克希尔哈撒韦

第一季增持7500万股苹果

【综合讯】伯克希尔哈撒韦执行长巴菲特周四对CNBC表示，该公司第一季度增持7500万股苹果股票，大举增加对这家iPhone生产商的投资。

巴菲特过去两年对苹果的青睐令很多人感到意外，因为他曾经尽力避免投资科技行业相关企业。

伯克希尔哈撒韦最初对苹果的投资额较小，显示这笔投资是由巴菲特的一位投资代表做出的。但经过最近一次增持后，伯克希尔哈撒韦对苹果的持股增至2.403亿股，价值425亿美元。

“看一下苹果的情况，我觉得美国企业中它的获利几乎是第二名的两倍，”CNBC援引巴菲特的话称。

巴菲特最近卖出对国际商业机器(IBM)公司这项不成功的投资，同时买入苹果。

伯克希尔哈撒韦2月份曾表示，自去年9月末以来，所持苹果股份增加约23%，至大约1.653亿股。

巴菲特对苹果执行长库克称赞有加，暗示他更多地把苹果看作是消费品公司，尽管该公司源于硅谷。

但进行这样的投资可能还有另一个原因，那就是伯克希尔哈撒韦的现金状况。

伯克希尔哈撒韦自进行上次重大并购以来已经过去逾两年，而且巴菲特在年度致股东的信函中也表示，希望进行一宗或更多的”大规模”非保险业并购，来帮助他减少该公司高达1,160亿美元的现金及现金等价物。

购买苹果股票实现了这样的目的，尽管巴菲特将更愿意收购整个公司而非股票。

伯克希尔哈撒韦通常会在季报和年报中，对其最大规模的普通股持仓和股权百分比予以披露。该公司将在周六上午发布第一季财报，随后将在奥马哈召开股东年会。

由于非正常工作时间，未能联系到伯克希尔哈撒韦和苹果方面置评。

伯克希尔哈撒韦在2月14日披露增持苹果股份。自那时以来截至周四收盘，苹果股价已上涨逾5%。