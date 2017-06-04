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大型电子产品登机禁令

或影响民航业客运量增长

【综合讯】国际航空运输协会和民航业分析机构预测,今年全球民航业将迎来又一个“增长年”,但航空业大佬们仍然担心,美英等国的大型电子产品登机禁令和保护主义抬头将影响行业增长。

国际航空运输协会1日发布的数据显示,今年4月,全球航空客运量同比增长10.7%,为2011年4月以来最高增速。但美英等国实施的大型电子产品登机禁令影响了中东地区和美国之间的客运量。

美国国土安全部3月宣布,因恐怖袭击威胁,阿联酋、沙特阿拉伯、卡塔尔、土耳其等8个中东、北非国家10座机场直飞美国的航班不允许乘客携带大号电子产品登机,此类设备需放入托运行李中。英国紧随其后颁布类似禁令。

美国政府官员上月底说,为了进一步加强安全防范,美国政府可能在所有出入境航班上实施这一禁令,但具体实施时间尚未确定。

国际航空运输协会不赞成这种做法,提出了实行更加严格的乘客安检作为替代方案,并且指出将大量装有锂电池的设备放在货舱将会带来起火危险。该协会理事长兼首席执行官亚历山大德朱尼亚克说:“我们确认这是一种(安全)风险,对于这一点我们没有疑问,但我们质疑这种应对措施。”

国际航空运输协会将于4日至6日在墨西哥召开年度大会。在这次会议上,协会可能会听取中东地区一些航空公司针对大型电子产品登机禁令的申诉。这些受禁令影响的航空公司认为受到不公平对待。阿联酋航空、卡塔尔航空和土耳其航空受禁令影响最大。

同时,国际航空运输协会还担心,美国和欧洲地区保护主义倾向会对航空客运和货运需求的增长带来负面影响。德朱尼亚克说:“你在欧洲能看到(这种现象),你在美国也能看到(这种现象)。任何边境上的障碍,我们都认为是威胁。”