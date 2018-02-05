Monday, February 5th, 2018 | Posted by

基础设施成本增加或令航空业面临危机

国际航空运输协会理事长兼首席执行官朱尼亚克。

国际航空运输协会理事长兼首席执行官朱尼亚克。

 

【综合讯】国际航空运输协会(IATA)理事长兼首席执行官朱尼亚克(Alexandrede Juniac)称，机场基础设施的成本与日俱增，对全球航空业的盈利能力及成长构成风险；他并称，一场因基础设施不足而引发的危机，几乎正在世界各地酝酿。

我们正在步入一场危机总体而言，基础设施的建设不够快，无法满足日益增长的需求，”朱尼亚克周一在新加坡航展前的一个会议上称。

他表示，在航空业需要负担得起的基础设施来满足运能增长之际，机场私有化是导致成本上升的主要原因之一。

我们的会员对当前机场私有化的状况深感失望。应想办法邀请民间部门的专家，带来侧重于机场管理的商业纪律和客户服务。但我们认为，最好还是把机场所有权保留为公共所有，”朱尼亚克称。

我们必须从一开始就关注这些成本，”朱尼亚克表示，我们希望避免大型项目因为基础设施成本过高而超支。

他表示，亚太需要大力加快消除瓶颈的进程，雅加达、曼谷和马尼拉等部分大城市急切需要提高运能。

IATA预计，今年全球航空业净利润将达到384亿美元，但与其他行业相比，该行业4.7%的净利润率仍偏低。

此外，朱尼亚克还指出，航空公司高管尚未抱怨油价上涨。

目前的共识是这是一个可以接受的价格，”他指的是每桶65-70美元的价格区间。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=205674

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