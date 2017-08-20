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叶伦杰克森霍尔讲话在即

金融稳定担忧成关注重点

【路透华盛顿】据本周美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员，以及等待下周美联储主席叶伦讲话的分析师们的讲话，股市稳步上涨、长债收益率低迷和美元走软让美联储做好今年再次升息的准备，尽管存在通胀疲弱相关担忧。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)本周公布的7月会议记录显示决策者意见有分歧，一些委员重点关注疲弱通胀，认为这是应暂停进一步升息的一个原因，另一些委员则认为仍然宽松的金融环境构成风险，美联储需加以应对。

本周有两位美联储官员表示，尽管联储升息，但最近金融环境有所放松，这一事实是保持紧缩政策计划的一个原因。这其中包括以前采取较温和政策立场的FOMC副主席杜德利。

美联储周四表示，叶伦下周在杰克森霍尔会议的主旨演讲将讨论“金融稳定”。

“如果叶伦主席在杰克森霍尔提出类似的观点，说金融环境是目前支持维持逐步紧缩步伐的一个要素，我不会感到惊讶，”NatWest Markets Strategy的分析师团队在晨报中写道。

道明证券(TD Securities)分析师团队预计，叶伦的讲话可能较为中性，但如果“她将金融稳定相关担忧上升成为支持采取更激进升息路径的一个因素”，那她的讲话将显得意外“强硬”。

叶伦6月时就此事发表过意见，当时并未显得过度担忧。当被直接问及金融环境放松是否可能支持加快升息时，她指出金融市场状况只是美联储制定政策时所考察诸多信息中的一个方面。

美联储官员的最新预测显示，决策者预计今年再升息一次，可能在12月，与此同时开始缩减资产负债表。措施双管齐下，将给短期借款成本、以及对企业和家庭投资决定而言至关重要的较长期利率都带来上行压力。