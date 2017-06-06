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卡塔尔与邻国断交

油气价格再成焦点

【综合讯】中东主要产油国之间的政治摩擦常常会导致全球油价飙升。在卡塔尔和邻国的争端升级之际，全球天然气市场的交易员也将进入高度戒备状态。

周一沙特阿拉伯、巴林、阿联酋和埃及宣布与卡塔尔断交，指责后者支持恐怖主义活动。卡塔尔否认了这一指控。这一外交争端导致亚洲时段纽商所原油价格一度上涨1.6%，至48.42美元，之后回落。

到目前为止石油市场的相对平静反映出，作为石油输出国组织(欧佩克/OPEC)成员国，卡塔尔实际上并非主要产油国。其石油产量占欧佩克总产量的2%左右，4月份日产量为61.8万桶。

然而，这个位于阿拉伯半岛东部的小国家却在天然气市场扮演举足轻重的角色，是全球第一大液化天然气(LNG)出口国。国际天然气联盟(International Gas Union)的数据显示，2016年卡塔尔出口LNG约7720万吨，相当于全球供应量的三分之一左右。英国石油公司(BP)的《世界能源统计评估》显示，卡塔尔大部分天然气位于其巨大的海上北部气田(North Field)，探明天然气储量排名全球第三位，仅次于俄罗斯和伊朗。

到目前为止，没有迹象显示卡塔尔的天然气出口将受到其与邻国沙特的争端影响。卡塔尔的天然气出口主要是通过LNG运输船销往全球各地。

卡塔尔天然气的主要客户都在亚洲，其中日本约15%的天然气购自卡塔尔，中国和印度也是其主要客户。中东买家的购买规模在卡塔尔天然气总出口中的占比则不到5%。

全球最大的LNG进口商、日本公司Jera Co.称，已从卡塔尔天然气公司(QatarGas)得到保证，天然气出口将按原定计划继续进行。

LNG价格通常由供应国与消费国签订的长期合同来决定，而且通常基于一个与油价相关的计算公式。不过，近年来，随着来自美国和澳大利亚等国的全球天然气供应增加，现货市场也在不断扩大。

分析人士称，就目前而言，最新出现的这场外交风波不会立即对天然气消费大国的需求产生任何影响。但如果局势恶化，油价可能上涨，进而可能影响天然气价格。

此外，尽管卡塔尔不是主要产油国，但外界担心，该国与沙特之间的政治分歧日益扩大或促使前者退出欧佩克当前的减产计划。

分析人士称，更令人担忧的是，如果卡塔尔退出上述减产协议，对失去市场份额已然感到担心的其他产油国可能会纷纷效仿。