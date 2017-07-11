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中美首轮全面经济对话即将展开

【综合讯】据新华社报道，在刚刚结束的二十国集团领导人汉堡峰会闭幕后，中美双方商定，首轮全面经济对话将于7月19日举行，这将推动中美经济关系在新形势下向全面纵深方向稳定健康地发展。

即将举行的中美全面经济对话，将是首次按照两国领导人在今年4月会晤时商定的两国对话新模式进行的涵盖经济和贸易问题的双边会谈。

特朗普表示，中国是美国重要贸易伙伴，也是在国际事务中有重要影响的国家。美方愿同中方拓展各相关领域的对话和互利合作。

中国国际问题研究院院长苏格对媒体表示，此次两国元首会晤对下阶段中美关系发展起了明确目标、把握航向、管控分歧的重要作用，总体基调良好积极。

此前，5月12日，中美元首海湖庄园会晤达成了中美经济合作“百日计划”，计划包括十项成果，涵盖农产品贸易、金融服务、投资和能源等领域。这一计划释放了两国通过对话解决彼此关注的积极信号，开启了两国良好的合作格局。目前，中美经济合作“百日计划”已取得重要进展，双方正商谈开展一年合作计划。

据中国商务部发言人表示，目前双方正在积极落实中美“百日计划”早期收获的成果。为进一步推动两国经济合作，双方正在就“百日计划”的后续成果进行密集磋商，期待取得新的成果。双方的共同努力充分证明，合作是中美两国唯一的正确选择，双方有智慧也有能力通过友好协商解决各自的关切，共同推动双边贸易、投资持续增长，实现互利共赢，满足两国人民对于美好生活的共同追求。

6月23日，首批美国牛肉由中粮集团旗下中粮肉食控股有限公司进口。这是美国牛肉时隔14年重返中国市场。美国官员将中美之间的牛肉出口视为一个积极的信号。

美国美中关系全国委员会会长史蒂芬·欧伦斯表示，7月中下旬，两国将开展首次全面经济对话，期待双方市场开放有更多进展。美国工商界也希望确保过去35年的持续开放的历史会继续下去。

史蒂芬·欧伦斯也指出，现在美国确实存在很强的保护主义风潮。因为当个别行业受到损失时，冲击非常强烈，这种现象在中美两国都很常见，这需要得到解决。

自2009年起，中美两国已经举行了多轮战略与经济对话，两国在许多经贸议题上都越来越多地通过对话方式增进双方信任。未来，中美两国将继续增进双方战略互信。