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中美签首份天然气长期合同

美媒：美国供应商愿与中国做生意

【综合讯】美媒称，在特朗普政府力促中国向美国供应商开放其迅速增长的市场后，中国已签署首份进口美国液化天然气的长期合同。

据美国《华尔街日报》网站上周五报道，美国钱尼尔能源公司(Cheniere Energy)称，该公司已与中国石油天然气集团有限公司(CNPC)签署两项采购协议，将从美国的墨西哥湾沿岸向中国出口液化天然气。

根据协议，中石油每年将获得120万吨液化天然气，直至2043年。其中一部分将于今年装船运输，其余的将于2023年开始交付。

报道称，特朗普总统已将美国液化天然气出口作为其让美国成为能源超级大国计划的重点。美国商务部长威尔伯·罗斯去年5月宣布了一项“加快”美国对华出口审批的协议，尽管协议没有改变任何现有规定，但它被称为向中国发出的信号，表明美国液化天然气供应商愿意与中国做生意。

特朗普去年11月访华期间，有两名美国液化天然气行业高管随行，其中包括钱尼尔能源公司首席执行官杰克·富斯科。在特朗普访华期间，钱尼尔能源公司与中石油签署了一份旨在最终达成出口液化天然气合同的谅解备忘录。

富斯科9日发布声明说：“我们很高兴宣布，与中石油签署了这些液化天然气合同。中国是全球规模最大、增长最快的液化天然气市场之一，该公司则是这个市场中一个重要的全球能源行业参与者。”

这家总部设在休斯敦的公司称，迄今为止，已有34批美国液化天然气运抵中国，且均来自钱尼尔能源公司的设施，但9日宣布的这项协议是中国与美国供应商签订的首份长期合同。出口商青睐这类合同是因为，这类合同能帮助它们为昂贵的增长项目融资。

钱尼尔能源公司没有透露合同的估计价值，但称液化天然气的采购价格将与北美主要天然气基准亨利港价格挂钩，该港口在全球天然气贸易中正变得越来越重要。

报道称，因为试图转向较清洁的燃料以及在该国北部地区用天然气为住宅供暖，中国是增速最快的液化天然气进口国。分析人士称，2010年中国进口的液化天然气不到1000万吨，而到2030年，预计中国的进口量将超过6000万吨。这对美国供应商来说可能是个好消息，美国页岩气开采企业可以开采出大量天然气。

钱尼尔能源公司首席财务官迈克尔·沃特利说：“中国是世界上最大的经济体之一，中国人希望使用较清洁的能源，我不明白我们国家这么多年来为什么不与这个国家多做生意。”

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