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中美不应该打贸易战

全球化应该是普惠的全球化

【本报综合讯】 阿里巴巴董事局主席马云在达沃斯论坛特别对话环节接受了《纽约时报》专栏作家安德鲁罗斯索尔金的采访。在贸易保护主义抬头的背景下，全球化前景是本届达沃斯的热点话题。

“全球化是很好的东西，但全球化需要优化。”马云表示，全球化应该是普惠的全球化。过去30年，全球化由6万家大企业控制；100年之前，是由几位国王控制。“如果未来30年我们能够支持600万家企业跨境运营？如果未来30年我们能够支持2000万家中小企业跨境运营呢？我们相信全球化应该是普惠的。”

对于中美贸易问题，马云直言，不是其他国家偷走了美国的就业机会，而是美国战略错误。“中美不应该打贸易战，永远也不应该有贸易战，我认为我们应该给特朗普一点时间，他是一个思想开明的人，他在听大家的声音。”

进军好莱坞

年初，阿里巴巴的名字出现在几个大片中，阿里巴巴进军好莱坞的雄心因此成为索尔金感兴趣的话题。对此，马云解释说，未来10年、20年，中国最需要的是happiness和health(快乐和健康)，“我觉得我们应该和好莱坞合作。”