Posted by admin

中国家电企业美的集团

在硅谷开设研发中心

【新华社旧金山】中国家电企业美的集团27日在美国加利福尼亚州硅谷地区开设未来科技中心，以人工智能、传感器等新兴技术为研发方向，希望为企业产业升级创新和向高技术转型提供技术支持。

美的未来科技中心位于硅谷中心城市圣何塞，利用硅谷这个全球高新技术中心的生态环境及技术、人才等优势，专注新兴技术和先进软件的研发。

未来科技中心负责人王冬岩介绍说，中心将建立上百人的团队，主要研发领域为人工智能、传感器、机器人等新兴技术。例如在人工智能方面，研究人员将从事计算机视觉、自然语言的理解和识别、工业人工智能等技术和产品的开发。

他说，这些技术将整合到美的的产品和商业应用中，其中产品包括智能家居、智能制造和机器人等，应用方面则涉及美的从生产、供应链到销售、财务、客服等整个生态系统。

美的集团副总裁胡自强说，美的将在５年内向未来科技中心投入2．5亿美元。美的着眼于由传统家电生产商向高技术企业的转型，以及面向数字化、自动化的整个产业升级，希望为实现以智能制造为核心的“中国制造2025”战略作出贡献。

近年来，为了加速向高新技术转型，“到硅谷去”已成为许多中国企业的共识。中国移动、华为、百度、苏宁等一大批中国科技企业都已在硅谷设立了研发中心。

美的此前在美国肯塔基州路易斯维尔市设立了美的美国研发中心，在日本、意大利也设立了海外研发机构。未来科技中心是美的在美国的第二家研发中心，显示了美的对技术研发的持续投入和在全球的研发布局。