Sunday, April 22nd, 2018 | Posted by

世贸组织总干事呼吁
加强全球合作缓和贸易紧张局势

世界贸易组织总干事阿泽维多。

世界贸易组织总干事阿泽维多。

 

【综合讯】世界贸易组织(WTO)总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)上周六发表书面声明，呼吁各经济体通过世贸组织加强全球合作，以缓和当前贸易紧张局势。

国际货币基金组织(IMF)决策机构国际货币与金融委员会21日在华盛顿结束第37届部长级会议。阿泽维多在当天提交给此次会议的书面声明中说，全球合作对于缓和贸易紧张局势和维护经济强劲增长非常重要，世贸组织可在其中发挥作用。

阿泽维多表示，如果没有世贸组织，2008年全球金融危机可能会引发一系列贸易保护主义措施，令全球经济衰退的影响显著恶化。他强调，一个以规则为基础的多边贸易体系为全球商贸平稳运行提供了必要的稳定性和可预见性，从而能充分支持全球经济增长。

阿泽维多说，在贸易议题方面应继续通过世贸组织加强全球合作，这对于避免当前贸易摩擦升级以及支持全球经济增长和就业至关重要。他表示，如果当前贸易摩擦继续升级，全球可能会迎来一系列单边和针锋相对的贸易措施，这将给全球经济和贸易增长增添不确定性。

阿泽维多表示，全球主要经济体之间的贸易关系破裂会破坏全球经济复苏，对当前的经济扩张构成威胁。

国际货币与金融委员会一年召开两次会议，讨论全球经济形势并为国际货币基金组织提供工作建议。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=212861

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