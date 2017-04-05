Wednesday, April 5th, 2017 | Posted by

IS首次“叫板”特朗普：
一个白痴在治理美国

web964

4月4日，极端组织IS发声攻击特朗普，称美国已经沉沦，“由一个白痴在治理国家”。

 

【新浪综合】4月4日，极端组织IS发声攻击特朗普，称美国已经沉沦，“由一个白痴在治理国家”。这是特朗普上任以来IS第一次公开谈及这位美国新领导人。据赫芬顿邮报报道，该组织发言人穆哈吉尔通过即时通讯软件Telegram发布讯息称：“美国已经沉沦了，没有人能够拯救你，你们成为了在世界各地的哈里发战士的猎物，你们已经破产，你们的终结是显而易见的，”穆哈吉尔称，“再明显不过，你们正让一个对叙利亚、伊拉克和伊斯兰一无所知的白痴治理国家”（‘There is no more evidence than （that） you being run by an idiot who does not know what Syria or Iraq or Islam is．’）

在总统竞选时，特朗普就曾表态要将打击IS列为优先任务。由美国支持的部队正在奋力夺回被IS控制的两座最大的城市—-伊拉克的摩苏尔和叙利亚的拉卡。一旦失去了在伊拉克的最后一个主要根据地，对IS组织会是一个致命打击。

此前一天，特朗普还上了另一个支持IS的黑客组织的“刺杀名单”。该黑客组织“联合网络哈里发”通过视频的形式发布了全新的“刺杀名单”，涵盖8000多个美国人的姓名和住址，其中也包括美国总统特朗普。

据每日邮报报道，IS的阿富汗分支首领首领霍拉萨尼也曾称：“特朗普是一个完全的疯子，他仇视穆斯林的言论会让我们的工作变得更加简单，我们可以在西方招募成千上万对他不满的青年。”

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=179525

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