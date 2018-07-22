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FBI公开412页监视报告

认定特朗普前顾问涉通俄

【联合早报网】美国总统特朗普的通俄案再有新进展，联邦调查局（FBI）周六公开一份有关前特朗普竞选顾问佩奇的调查文件，显示FBI相信佩奇与俄罗斯政府合作干预2016年美国大选。另外，俄罗斯外长拉夫罗夫要求美国国务卿蓬佩奥，释放早前被指从事间谍活动的布京娜。

在美国传媒入禀要求下，FBI公开该份长达412页的文件，惟当局以机密为由，删去大部分内容。文件显示，FBI于2016年10月首次引用《外国情报监视法案》向法院申请调查佩奇，法院去年三度批准延长监视令。

FBI指出，佩奇是俄罗斯政府的招揽对象，相信他与俄罗斯官员及情报人员有联系，FBI情报人员亦掌握大量证据，显示佩奇私通俄罗斯政府干预大选，不排除其他与竞选团队有关的人亦有参与。报告亦提及佩奇前年到俄罗斯与该国的能源部高官会面一事，佩奇早前已否认是俄罗斯政府的代理人，FBI亦没有对他提告。佩奇在社交网发文批评华府“侵犯公民权利”，更把矛头指向时任FBI局长高铭。

特别检察官米勒亦继续调查通俄案，其最新调查目标是外界称为“曼哈顿妈妈生”的戴维丝。戴维斯与特朗普亲信斯通关系密切，曾经营高级应召集团，戴维丝周五向美媒表示，已透过律师答应接受米勒团队的问话。