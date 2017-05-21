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57%得票率击败对手

68岁鲁哈尼连任伊朗总统

【搜狐网】朗内政部20日宣布，现任总统鲁哈尼在伊朗第12届总统选举中获胜。

伊朗内政部当天举行新闻发布会，宣布鲁哈尼得票率为57％，此前被视为鲁哈尼最大对手的保守派宗教人士莱希得票率为38.5％，剩余选票为其他两名候选人获得。

19日早8时，伊朗最高领袖哈梅内伊在设于德黑兰领袖府内的投票站投下首张选票，标志著总统选举投票开始。选举原定当天18时结束，由于投票人数超出预期，投票截止时间3次更改，至当天24时才结束。官方预计本次选举投票率超过70％。

庆祝鲁哈尼胜选连任

鲁哈尼获胜后，数以万计的支持者纷纷走上德黑兰街头，其中包括不少年轻人，他们高举鲁哈尼头像，呼喊改革口号，庆祝鲁哈尼胜选连任。

伊朗媒体报道说，伊朗政府当天在全国各地部署30万警力，以确保投票安全。此次选举进展顺利，未发生安全事件。

本次选举共有1636名伊朗公民登记参加总统竞选，最终通过伊朗宪法监护委员会资格审查的有现任总统鲁哈尼等6名候选人。但由于两名候选人相继宣布退出竞选，最终只有4名候选人参选。

从竞选期开始，此次大选就被视为代表改革派阵营的现任总统鲁哈尼和保守派候选人莱希两人之间的对决。

伊朗总统选举每4年举行一次。总统由选民直接投票选举产生，可连任一届。

此间分析人士认为，伊朗正处于开放与封闭、温和与强硬、改革与保守等多重矛盾交汇的敏感节点上，伊朗此次总统选举后的政策走向对于整个中东乃至世界都有重大影响。