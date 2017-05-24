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22人死另有至少59人受伤 英国警方：

曼城体育馆爆炸为自杀式袭击

【新华社伦敦5月23日电（记者 张代蕾 王子江）】英国曼彻斯特警方23日说，22日晚发生在曼彻斯特体育馆的爆炸为一起自杀式袭击，尚不清楚这名袭击者是否有同伙。目前爆炸造成的死亡人数已升至22人，另有至少59人受伤。

曼城警方发言人伊恩·霍普金斯说，袭击者是一名男性，他在美国女歌手阿里安娜·格兰德演唱会即将结束时引爆自己身上的爆炸装置，时间为22日22时30分左右。死伤者中包括儿童。60多辆救护车和多家医院投入救援。

警方没有透露袭击者是否为英国人。警方声明说，调查“进展迅速”，已部署400多名警力进行调查和巡逻，将与国家反恐和情报机构密切合作，以获取更多关于袭击者的信息。

现场目击者上传到推特的视频显示，爆炸发生后，现场一片慌乱，一些家长疯狂呼唤寻找自己的孩子。一些人在社交媒体上发布信息，寻找失联亲人。

爆炸发生时，埃玛·约翰逊和丈夫正在体育馆门口等着接两个孩子回家。当地媒体在报道中援引了对埃玛·约翰逊的采访音频。“我们站在楼梯上，突然玻璃震裂，”她说，“整栋建筑都在摇晃，然后听到一声爆炸，看见火苗。”

英国各政党23日暂停大选造势活动。首相特雷莎·梅23日将召开紧急会议。

目前，英国恐袭威胁级别维持在第二高等级“严重”级。

遭遇袭击的曼彻斯特体育馆位于市中心北侧，据体育馆网站介绍，能够容纳21万人，是英国座位数量最多的室内体育馆，也是欧洲最大的室内体育馆之一。

(详细图文见第9版)