Wednesday, January 17th, 2018 | Posted by

20国外长会议主张在加拿大召开
就维持并加大对朝施压达成一致

美国与加拿大共同主办的关于朝鲜核与导弹问题的20国外长会议16日在加拿大温哥华召开

美国与加拿大共同主办的关于朝鲜核与导弹问题的20国外长会议16日在加拿大温哥华召开

 

【共同社温哥华】美国与加拿大共同主办的关于朝鲜核与导弹问题的20国外长会议16日在加拿大温哥华召开，会议就维持并加大对朝施压达成一致。

将加大海上船舶检查的力度以阻止朝鲜走私行为。美国国务卿蒂勒森强调，中俄完全履行联合国安理会制裁决议十分重要。主席总结中对围绕平昌冬奥会的韩朝对话表示欢迎，期待推动缓和紧张及无核化谈判取得进展。

日本外相河野太郎也出席了会议。然而被指对朝鲜走私置之不理的中俄两国未出席。美国政府表示将向两国介绍会议成果，但实效性令人存疑。中俄两国批评在南北对话的气氛下召开此次会议。

蒂勒森在记者会上表示，与朝鲜对话是“最好的选项”，认为要进行对话，朝鲜必需停止挑衅行动。

蒂勒森出示地图显示有大量民航客机飞经朝鲜半岛上空，指出“朝鲜导弹对所有国家的民众造成了威胁”。他还重申不承认朝鲜是拥核国，不接受朝鲜核开发与美韩联合军演同时冻结的建议。

河野就南北对话敲响警钟称：“朝鲜（为开发核武器）企图拖延时间。当前并不是缓和压力或回应朝鲜要求的时刻。”韩国外长康京和表示期待南北对话成为解决核问题的突破口，但同时称朝鲜未表明任何弃核意愿，将继续进行制裁。

主席总结中写进了有必要严格履行安理会决议，作为协议事项写入认为可以实现通过外交途径解决问题。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=203805

Posted by on Jan 17 2018. Filed under 国际新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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