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驱逐“疾风移民”事件引发社会震荡

英国任命巴基斯坦裔内政大臣

【未来网（中央新闻网站）】英国政府于当地时间4月30日任命赛义德·贾维德为新一任内政大臣，以接替4月29日因“遣返疾风移民”事件而引咎辞职的安博·路德。

据英国广播公司报道，现年48岁的贾维德被首相特蕾莎·梅任命了了政府中的重要职务，即英国内政大臣。贾维德早前曾是一家投资银行的经理人，他后来还曾担任英国文化、媒体与体育大臣，社区与地方政府大臣等职务。令所有人出乎意料的是，新任内政大臣贾维德的父亲是一名来自巴基斯坦的移民。据英国《泰晤士报》消息称，路德在早些时候提出辞职的背后原因是由于近期被广为关注的驱逐加勒比海“疾风移民”事件。此前，内政大臣安博·路德曾在议会下议院公开表示过，并不知悉内政部订下了强制遣返被视为非法移民的加勒比海“疾风移民”人数的具体指标，但一些英国媒体获得的外泄文件却显示，早在去年她就已经知道了指标的细节。 在辞职前的两天，安博·路德在社交网络媒体推特上发表推文称：“作为内政大臣，我将确保英国的移民政策是公平和人道的。”

据了解，二战后的英国为了解决本土劳动力不足的问题，从前殖民地国家包括加勒比海地区引入了大批青壮年移民。其中一艘名叫“疾风”号的客船搭载了大量的移民来到了英国，很多移民到达英国时还未成年，他们在英国安家落户，现在都已步入了老年。近期，他们突然接到移民局通知，说他们没有合法居留文件，要求近期离境，引发英国社会强烈震动。