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马尔代夫宣布与卡塔尔断交

系一天内第7个断交国家

【中新网】据俄罗斯卫星网援引阿拉伯卫星电视台报道，马尔代夫宣布与卡塔尔断交。

据报道，阿拉伯卫星电视台发推文称：“马尔代夫成了又一个与卡塔尔断交的国家。”

沙特阿拉伯、埃及、巴林和阿联酋6月5日上午宣布断绝与卡塔尔外交关系，并中断与其的海上和空中交通。四国指责多哈支持恐怖主义。也门和利比亚随后也宣布与卡塔尔断交。

加上马尔代夫，由此，与卡塔尔宣布断交的国家已增至7国。

对此，卡塔尔半岛电视台声明指出：“我们对断交决定感到遗憾。这些措施完全没有正当理由，建立在毫无根据的说法上。”卡塔尔表示，该国将尽其所能“抵挡影响卡塔尔社会和经济的企图”。多哈还称，这些阿拉伯国家采取的措施不会影响到国民的生活。

此前，巴林勒令卡塔尔外交官在48小时内离开该国。麦纳麦暂停了与多哈的航空和海上交通，并禁止卡塔尔公民入境巴林，同时禁止本国公民在卡塔尔居住或前往该国。沙特和埃及还暂停了与卡塔尔的地面、航空和海上交通。以沙特为首的阿拉伯联军司令部则宣布禁止卡塔尔参与在也门的军事行动。

海湾国家与美国在利雅得的峰会结束一周后，卡塔尔与地区邻国出现新磨擦。当时卡塔尔通讯社发表了一份讲话稿，该讲话以该国埃米尔的名义呼吁与伊朗建立关系。

卡塔尔外交部发言人晚些时候称，通讯社网站被黑，这是黑客以埃米尔的名义发表的言论，与卡塔尔领导人无关。但沙特、阿联酋和巴林认为这一说辞不能令人信服，继续坚持认为与伊朗关系正常化的言论的确出自埃米尔。

卡塔尔回应遭中东多国断交：

不合理且毫无依据

据外媒报道，卡塔尔5日回应遭巴林、沙特、埃及和阿联酋断交，称断交决定“不合理且毫无依据”。

卡塔尔外交部表示，卡塔尔对4个阿拉伯国家决定与其断交感到遗憾。

埃及令卡塔尔大使

48小时内离境

埃及外交部发表声明，开罗照会卡塔尔驻埃及大使，要求其在48小时内离开该国。

据俄罗斯通讯社报道，声明中说：“埃及外交部召见卡塔尔驻该国大使，向其宣布了与卡塔尔断交决定，并正式照会，他作为驻埃大使的委任已经结束。应在48小时内离开埃及。”

埃及外交部表示，该国驻多哈代办也收到当局在48小时内返回埃及的命令。

卡塔尔居民抢购食品和水

埃及新闻门户网站Youm7引述目击者的话说，在阿拉伯多国与卡塔尔断交后，卡塔尔居民周一纷纷抢购食品和饮用水。

目击者说：“居民匆匆奔向邻近杂货店和超市，抢购牛奶、饮用水、大米、鸡蛋。商品被整车购买，在宣布关闭与沙特阿拉伯边境后，商店货架瞬间就被清空。”卡塔尔大部分食品是通过沙特－卡塔尔边境进入卡塔尔的。

目击者表示，以前从来没有看到这种情况。