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马克龙当选法国总统

马丽娜·勒庞承认败选

【中新社巴黎】巴黎时间5月7日晚，法国总统选举第二轮投票初步计票结果显示，中间派独立候选人、“前进”运动领导人埃马纽埃尔·马克龙以大幅优势击败极右翼政党“国民阵线”候选人马丽娜·勒庞。年仅39岁的马克龙由此成为法国史上最年轻的总统，也成为世界上最年轻的大国领导人。

5月7日晚8时投票结束后不久，法国电视二台公布的初步统计结果显示，马克龙以65.5%对34.5%的得票率战胜马丽娜·勒庞，当选法国新一任总统。

初步结果公布后不久，马丽娜·勒庞也发表公开讲话，正式承认败选。她透露，自己已经致电马克龙祝贺他当选，并希望他执政顺利。马丽娜·勒庞表示，她在第二轮收获约1100万张选票，已经创造了“国民阵线”在大选中的历史最好成绩。该党也已成为法国第一大反对党，但需要进行“深刻转型”，通过“自我革新”以符合形势的要求。

法媒评论称，此次选举掀开了法国政治新的一页。自称“既非左派也非右派”的马克龙率领“前进”运动异军突起，一举登顶；“国民阵线”候选人不但闯入第二轮，而且获得高支持率。法国原有的左右翼主流党派轮流掌权的传统政治生态已被打破，预示法国可能经历深刻变革。

曾被奥朗德任命为法国政府经济部长的马克龙将于一周后接替卸任的奥朗德入主爱丽舍宫，成为法兰西第五共和国第十一任暨第八位总统。

马克龙将于

14日就任法国新总统

据法新社报道，法国现任总统奥朗德称，在法国大选中当选新一届总统的马克龙，将于14日就任。